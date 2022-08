Elezioni, Calenda e Renzi come Berlusconi su inappellabilità sentenze d’assoluzione. Boschi: “Non siamo d’accordo con FI ma con Cartabia” (Di giovedì 18 agosto 2022) Separazione delle carriere dei magistrati, riforma del Csm, valutazione dei magistrati, riforma della prescrizione, inappellabilità delle sentenze di assoluzione. Sembrerebbe il programma di uno dei partiti del centrodestra e invece è il programma giustizia presentato oggi in Senato da Azione e Italia viva. La riforma del Csm è stata già fatta dal governo Draghi con la ministra Marta Cartabia. “Riforma timida che non eliminerà il potere delle correnti” afferma Maria Elena Boschi. E anche l’istituto della prescrizione, attraverso l’introduzione dell’improcedibilità, è stata riformata da Draghi e Cartabia. “Compromesso al ribasso per una norma che non funzionerà bene”. Colpa del governo? “No, di Pd e M5S” sentenzia Boschi. E sull’inappellabilità delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Separazione delle carriere dei magistrati, riforma del Csm, valutazione dei magistrati, riforma della prescrizione,delledi assoluzione. Sembrerebbe il programma di uno dei partiti del centrodestra e invece è il programma giustizia presentato oggi in Senato da Azione e Italia viva. La riforma del Csm è stata già fatta dal governo Draghi con la ministra Marta. “Riforma timida che non eliminerà il potere delle correnti” afferma Maria Elena. E anche l’istituto della prescrizione, attraverso l’introduzione dell’improcedibilità, è stata riformata da Draghi e. “Compromesso al ribasso per una norma che non funzionerà bene”. Colpa del governo? “No, di Pd e M5S” sentenzia. E sull’delle ...

