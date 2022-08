Elezioni: Calenda, 'cinque minuti dopo voto Pd sarà nuovamente alleato con M5S' (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Voglio dire agli elettori del Partito democratico, con cui ho davvero tentato di fare un'alleanza fondata sull'agenda Draghi, una cosa chiara che devono sapere: cinque minuti dopo le Elezioni si rialleereanno con i cinquestelle, basta vedere le dichiarazioni di di Orlando, di Emiliano, di Boccia, di Bettini". Lo ha affermato Carlo Calenda, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Voglio dire agli elettori del Partito democratico, con cui ho davvero tentato di fare un'alleanza fondata sull'agenda Draghi, una cosa chiara che devono sapere:lesi rialleereanno con istelle, basta vedere le dichiarazioni di di Orlando, di Emiliano, di Boccia, di Bettini". Lo ha affermato Carlo, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva.

