Elezioni 2022 | Letta | “Russia ha deposto scheda nell’urna”

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – “Il rischio” di ingerenze russe ”è già chiarissimo. Lahala, vuole cambiare il corso della politica estera italiana. Una politica estera che con il governo Draghi è stata molto netta nel frenare l’espansionismo russo e nello stare con l’Europa e con l’Alleanza atlantica”. Lo ha sottolineato Enricoal Tg1 commentando le ultime dichiarazioni di Medvedev. ”Noi dobbiamo riconfermare questa scelta – ha detto il leader del Pd – ed è chiaro che il voto del 25 settembre sarà anche su questo”. “C’è un partito italiano, la Lega, che ha un accordo firmato nel 2017 conUnita, il partito di Putin. Questo accordo deve essere disdettato. Se non lo fanno, è gravissimo per la sovranità del nostro Paese” ha affermato ...

Per Di Maio 'è davvero preoccupante l'ingerenza del governo russo nelleitaliane. Medvedev interviene nuovamente a gamba tesa su questioni di politica interna, questa volta dando anche un'..., vertice Centrodestra su liste/ Calenda: "Pd dopo voto tornerà con M5s" Azione e Italia Viva: sì al nucleare, RdC da revisionare e via al salario minimo Alcuni dei punti principali del ... Elezioni politiche 2022, programmi a confronto. Scopri le parole più ripetute - Info Data (Adnkronos) – “Il rischio” di ingerenze russe ”è già chiarissimo. La Russia ha deposto la scheda nell’urna, vuole cambiare il corso della politica estera italiana. Una politica estera che con il gover ...Riunioni a oltranza nel centrodestra per cercare di stringere sulle liste. Giorgetti: "Ci vogliono ancora 24 ore". Spunta un sondaggio: Maran ...