Il prezzo medio dell'energia elettrica fissato per domani scende a 501,34 euro al MWh contro i 538 euro di ieri. E' quanto riferisce il Gerstore dei Mercati Energetici () che indica per il 19 agosto un prezzo minimo in calo da 460 a 436 euro per le ore notturne e un massimo in discesa da 650 a 567 euro euro nelle ore di picco tra le 19 e le 21 rispetto al dato del ...... enti pubblici, ospedali e strutture sportive e ricettive con un elevato fabbisogno di... Lo scambio dei TEE tra soggetti obbligati e soggetti volontari viene gestito dal(Gestore dei ... Elettricità: Gme, prezzo medio Italia scende a 500 euro