Elena | significato e origine del nome

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 18 agosto 2022)proviene dall’anticogreco ????? (Hélen?), la cuinon è certissima: generalmente viene ricondotto a una gamma di termini correlati fra loro, come ????? (helene, “torcia”, “fiaccola”), helenos (“luminoso”, “brillante”) o hél? (“splendore”, “fulgore solare”), ma non si esclude una possibile derivazione da ?????? (selene, “luna”). Ilè ovviamente diventato molto famoso per essere stato portato dalla moglie di Menelao nella mitologia greca, a causa del cui rapimento da parte di Paride prende il via la guerra di Troia raccontata da Omero nell’Iliade; la sua vicenda è stata poi narrata in moltissime opere letterarie, teatrali e musicali, e a lei sono dedicati il satellite di Saturnoe l’asteroide 101 H. Così si chiamò anche l’imperatrice Flavia Giulia ...