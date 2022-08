Elden Ring | raggiunte le 16 | 6 milioni di copie vendute

(Di giovedì 18 agosto 2022) Bandai Namco e lo sviluppatore FromSoftware hanno annunciato con orgoglio che il loro gioco di ruolo fantasy,, ha superato l’incredibile cifra di 16,6di vendite dal suo lancio iniziale nel febbraio di quest’anno. Il dato di vendita recente è stato descritto nel rapporto finanziario più recente dell’editore, come descritto dal sito giapponese L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Cyberpunk 2077 Flying Mod, ti fa volare tra i grattacieli Trailer GTA 6: potrebbe arrivare presto Svelato il prezzo di Xbox Series S e alcune caratteristiche Xbox Series X vs Series S: quale dovresti comprare? Aggiornamenti Cyberpunk 2077: non arriveranno su PS5 e Xbox almeno fino alla fine del 2021 PS5 vende più di Xbox Series X e Series S: ...

lucadecesaree : porto una puttana a casa e la faccio guardare mentre gioco ad elden ring - IGNitalia : #BandaiNamco celebra la marcia trionfale di #EldenRing, che nell'ultimo trimestre fiscale ha piazzato tre milioni d… - GianlucaOdinson : Elden Ring, vendite a quota 16,6 milioni di copie per il soulslike - - ArmandaGelsomin : RT @Console_Tribe: Elden Ring ha venduto 16,6 milioni di unità nel mondo - - Console_Tribe : Elden Ring ha venduto 16,6 milioni di unità nel mondo - -

Come avrà fatto FromSoftware a rendere i suoi giochi così popolari resterà probabilmente un mistero. Quello che conta, a oggi, sono i numeri. E quelli disono sicuramente i più importanti di tutti. Come riportato da Bandai Namco, infatti, il nuovo gioco di Hidetaka Miyazaki, creato in collaborazione con George R. R. Martin (lo scrittore dei ...Raramente i giochi godono del successo di critica cheha riscosso al suo lancio e non è una sorpresa che l'RPG open world abbia avuto un successo commerciale altrettanto grande. Nell'ambito del suo recente report fiscale trimestrale, il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Arrivano due giochi famosissimi sul cellulare. Ma come è possibile una cosa del genere Approfondiamo la vicenda ...