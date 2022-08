Eafo - LEuropa con la spina va a corrente alternata - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 18 agosto 2022) I dati raccolti dall'(European alternative fuels observatory), basandosi su diverse fonti, non lasciano spazio a dubbi: nel Vecchio Continente l'avanzata delle vetture alimentate con carburanti alternativi (AF) procede a velocità molto diverse. In alcune nazioni rimane ancora importante il ruolo del gas, liquefatto o compresso; in altre, elettriche pure e ibride plug-in si fanno largo con determinazione. Facciamo il punto nella nostra galleria d'immagini, anche sulla rete delle colonnine.