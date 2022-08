È morto l’uomo che difese le crociate (Di giovedì 18 agosto 2022) Non senza ragione si dice che la storia la scrivono i vincitori. Vale anche per la storia delle idee, soprattutto quella delle opinioni comuni e dei pregiudizi che permeano le società, costituendo in qualche modo il sapere di sfondo che ci porta in maniera automatica a dare dei giudizi e delle definizioni che ci sembrano “naturali” e che invece sono il prodotto di determinate e interessate azioni storiche. Il pregiudizio del Medioevo buio Non c’è dubbio che, da questo punto di vista, con la sua idea del philosophe, cioè di un intellettuale impegnato nella società a diffondere i “lumi” e a combattere le “superstizioni”, l’illuminismo abbia dato il tono all’epoca moderna. In una parola, ha “rivoluzionato” il nostro modo di pensare, cioè quel bagaglio di idee riflesse che ci portiamo dentro. A farne le spese sono stati soprattutto la religione e il cristianesimo, che avevano svolto ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 18 agosto 2022) Non senza ragione si dice che la storia la scrivono i vincitori. Vale anche per la storia delle idee, soprattutto quella delle opinioni comuni e dei pregiudizi che permeano le società, costituendo in qualche modo il sapere di sfondo che ci porta in maniera automatica a dare dei giudizi e delle definizioni che ci sembrano “naturali” e che invece sono il prodotto di determinate e interessate azioni storiche. Il pregiudizio del Medioevo buio Non c’è dubbio che, da questo punto di vista, con la sua idea del philosophe, cioè di un intellettuale impegnato nella società a diffondere i “lumi” e a combattere le “superstizioni”, l’illuminismo abbia dato il tono all’epoca moderna. In una parola, ha “rivoluzionato” il nostro modo di pensare, cioè quel bagaglio di idee riflesse che ci portiamo dentro. A farne le spese sono stati soprattutto la religione e il cristianesimo, che avevano svolto ...

