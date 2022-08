"E' lui che è incapce". Il renziano Rosato bombarda Enrico Letta: da godere (Di giovedì 18 agosto 2022) Ettore Rosato, a che punto siamo con le candidature? Ci sarà un'alternanza, un nome di Italia Viva, uno di Azione, o vi dividete le circoscrizioni? «Ci sarà alternanza. È un lavoro di sintonia, quello per la costruzione delle liste, come è normale che sia, dal momento che non stiamo mettendo in campo solo un'alleanza elettorale, ma la costruzione di un terzo polo: terzo per data di arrivo, ma non per risultato elettorale perché avrà capacità attrattive anche oltre Iv e Azione».Lei dove si candida? «Valuteremo tutti insieme nei prossimi giorni».Anche nelle candidature Iv pagherà il prezzo più alto, come su simbolo e leadership? «Non c'è nessun prezzo da pagare, le candidature saranno paritetiche come definitio dall'inizio. La leadership è una scelta di generosità di Matteo Renzi che da leader vero sa che lo si è anche senza avere il nome nel simbolo». ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Ettore, a che punto siamo con le candidature? Ci sarà un'alternanza, un nome di Italia Viva, uno di Azione, o vi dividete le circoscrizioni? «Ci sarà alternanza. È un lavoro di sintonia, quello per la costruzione delle liste, come è normale che sia, dal momento che non stiamo mettendo in campo solo un'alleanza elettorale, ma la costruzione di un terzo polo: terzo per data di arrivo, ma non per risultato elettorale perché avrà capacità attrattive anche oltre Iv e Azione».Lei dove si candida? «Valuteremo tutti insieme nei prossimi giorni».Anche nelle candidature Iv pagherà il prezzo più alto, come su simbolo e leadership? «Non c'è nessun prezzo da pagare, le candidature saranno paritetiche come definitio dall'inizio. La leadership è una scelta di generosità di Matteo Renzi che da leader vero sa che lo si è anche senza avere il nome nel simbolo». ...

