È il giorno di Raspadori, visite e firma con il Napoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Giornata di affari fatti e ufficializzati e di viste mediche in casa Napoli, tra ufficializzazioni, quella di Giovanni Simeone e affari ormai in dirittura, quelli di Tanguy Ndombele e Giacomo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 agosto 2022) Giornata di affari fatti e ufficializzati e di viste mediche in casa, tra ufficializzazioni, quella di Giovanni Simeone e affari ormai in dirittura, quelli di Tanguy Ndombele e Giacomo ...

fodenfortyseven : Oggi perdo la presentazione di Raspadori perché sto in spiaggia tutto il giorno - Antonio46863622 : e il Napoli è anche “costretto” a farlo. Perché serve ufficializzarlo prima delle 12:00 per poterlo convocare il gi… - brunoazzurroNap : @checcomas @virgini22338959 E così ….per raspadori non c’erano vie d’uscita doveva venire per forza eppure Sky ne i… - im_jordanv : 22 maggio giorno speciale Milano aspetta di festeggiare mentre qualcuno sogna una stella la storia insegna la fine… - AgostinoDAndrea : @sscnapoli @CocaColaIT Raspadori domani, uno al giorno. ?? E domenica Keylor al Maradona. -