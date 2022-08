È finita male la fuga del cinghiale nuotatore nella Darsena di Milano (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI – La cinghiala che nuotava come una saetta nella Darsena di Milano è morta. A due settimane dal primo avvistamento nelle acque verdi e bollenti del bacino, vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile e Metropolitana Milanese l'hanno riportata sulla terra dopo averla cercata ovunque, spingendosi coi sommozzatori fin nelle viscere della città, dove scorre l'acqua al buio. "Sedata e addormentata" è stato riferito in un primo momento, poi si è saputo che è spirata "per lo stress e il deperimento" del soggiorno in acqua. La prova che fosse ancora lì, nonostante l'apparente liquefazione da quel giorno, era in un'immagine acciuffata dalle telecamere interne alle due gabbie messe sotto al cavalcavia del bacino. Dentro erano state messe frutta e verdura. Un'esca vegetariana, cibo che resta fresco per più giorni per stimolargli ... Leggi su agi (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI – La cinghiala che nuotava come una saettadiè morta. A due settimane dal primo avvistamento nelle acque verdi e bollenti del bacino, vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile e Metropolitana Milanese l'hanno riportata sulla terra dopo averla cercata ovunque, spingendosi coi sommozzatori fin nelle viscere della città, dove scorre l'acqua al buio. "Sedata e addormentata" è stato riferito in un primo momento, poi si è saputo che è spirata "per lo stress e il deperimento" del soggiorno in acqua. La prova che fosse ancora lì, nonostante l'apparente liquefazione da quel giorno, era in un'immagine acciuffata dalle telecamere interne alle due gabbie messe sotto al cavalcavia del bacino. Dentro erano state messe frutta e verdura. Un'esca vegetariana, cibo che resta fresco per più giorni per stimolargli ...

