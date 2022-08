È finita la fuga del cinghiale nuotatore nella Darsena di Milano (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI – Il cinghiale che nuotava come una saetta nella Darsena di Milano è stato preso e addormentato. A due settimane dal primo avvistamento nelle acque verdi e bollenti del bacino, vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile e Metropolitana Milanese lo hanno riportato sulla terra dopo averlo cercato ovunque, spingendosi coi sommozzatori fin nelle viscere della città, dove scorre l'acqua al buio. La prova che fosse ancora lì, nonostante l'apparente liquefazione da quel giorno, era in un'immagine acciuffata dalle telecamere interne alle due gabbie messe sotto al cavalcavia del bacino. Lì dentro erano state messe frutta e verdura. Un'esca vegetariana, cibo che resta fresco per più giorni per stimolargli l'acquolina. Ma fino a mercoledì, aveva spiegato all'AGI chi seguiva i tentativi di cattura, aveva ... Leggi su agi (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI – Ilche nuotava come una saettadiè stato preso e addormentato. A due settimane dal primo avvistamento nelle acque verdi e bollenti del bacino, vigili del fuoco, polizia locale, protezione civile e Metropolitana Milanese lo hanno riportato sulla terra dopo averlo cercato ovunque, spingendosi coi sommozzatori fin nelle viscere della città, dove scorre l'acqua al buio. La prova che fosse ancora lì, nonostante l'apparente liquefazione da quel giorno, era in un'immagine acciuffata dalle telecamere interne alle due gabbie messe sotto al cavalcavia del bacino. Lì dentro erano state messe frutta e verdura. Un'esca vegetariana, cibo che resta fresco per più giorni per stimolargli l'acquolina. Ma fino a mercoledì, aveva spiegato all'AGI chi seguiva i tentativi di cattura, aveva ...

