Dote scuole e borse di studio Lombardia, più di 33 milioni di euro per circa 167 mila studenti: approvato elenco beneficiari (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono quasi 167.000 gli studenti lombardi che beneficeranno della Dote Scuola per l'acquisto di materiali didattici e delle borse di studio riservate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Per tutti, il contributo sarà di 200 euro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono quasi 167.000 glilombardi che beneficeranno dellaScuola per l'acquisto di materiali didattici e dellediriservate aglidellesecondarie di secondo grado. Per tutti, il contributo sarà di 200. L'articolo .

