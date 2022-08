Dopo le liste si punta agli indecisi: il piano segreto di Letta per governare (Di giovedì 18 agosto 2022) Letta, dal canto suo, cerca di mantenere viva una speranza: tornare al Governo a prescindere dalle elezioni perché l’importante è condizionare le altre forze politiche a scendere a patti, costituzionalmente necessari o meno, per andare a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 18 agosto 2022), dal canto suo, cerca di mantenere viva una speranza: tornare al Governo a prescindere dalle elezioni perché l’importante è condizionare le altre forze politiche a scendere a patti, costituzionalmente necessari o meno, per andare a Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : M5s, pubblicate le liste dopo le Parlamentarie. Conte capolista in quattro regioni alla Camera, Scarpinato in Calab… - Linkiesta : Pd e Cinquestelle si danno appuntamento (a voce bassa) a dopo le elezioni @CarloCalenda sostiene che il 26 settemb… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Letta accelera sul fine vita. Del Pd Dopo il disastro delle alleanze, il segreta… - Open_gol : Il leader della Lega prende le distanze da Mosca dopo le parole di Medvedev - FrankTaricone : RT @fattoquotidiano: M5s, pubblicate le liste dopo le Parlamentarie. Conte capolista in quattro regioni alla Camera, Scarpinato in Calabria… -