Dopo le controanalisi Palomino andrà per vie legali in attesa della sentenza

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il difensore argentino dell’Atalantaverrà ascoltato in tribunale per rispondere alle accuse di doping La situazioneè tanto delicata quanto particolare, ela positività riscontrata nelle, rimane solo l’ultima carta da giocare: essere ascoltato in tribunale. Il difensore dell’Atalanta risponderà per vieindi sapere comeil processo con all’ascolto la Procura antidoping. Quando comincerà tale processo? Secondo quanto risulta da La Gazzetta dello Sport, l’udienza inizierà ad ottobre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il difensore dell'Atalanta José Luis Palomino , risultato positivo alla sostanza Clostebol Matabolita anche nelle, è stato sospeso in via cautelare. L'argentino aveva sette giorni per chiedere alla procura antidoping di essere ascoltato e, secondo La Gazzetta dello Sport , il difensore dell'Atalanta ... La situazione Palomino è tanto delicata quanto particolare, e dopo la positività riscontrata nelle controanalisi, rimane solo l'ultima carta da giocare: essere ascoltato in tribunale. Il difensore ... Il difensore dell'Atalanta presenterà le sue memorie difensive, in queste ore sta perfezionando il tutto con i legali "Dopo le controanalisi (confermata la positività al Clostebol Matabolita), José Pa ...