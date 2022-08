Divorzio Totti-Blasi: Le Dinamiche di Raoul Bova! (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilary Blasi è ancora in vacanza e si sta aspettando il suo ritorno a Roma per iniziare le pratiche della separazione da Francesco Totti. Potrebbe essere proprio il legale Alessandro Simeone ad aiutare la Blasi a recuperare un minimo di rapporto con l’ex marito, visto che al momento, i due si rivolgono a stento la parola. Inevitabili i paragoni con Raoul Bova. Ma ecco tutti gli aggiornamenti sul Divorzio dell’anno! Ilary Blasi ha scelto lo stesso avvocato di Raoul Bova Ormai da settimane non si parla d’altro che della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Non solo sui rotocalchi di Gossip e cronaca rosa, ma anche in Tv. Se ne è parlato ad esempio, anche a Estate in diretta, il programma in onda su Rai Uno e condotto da Roberta ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilaryè ancora in vacanza e si sta aspettando il suo ritorno a Roma per iniziare le pratiche della separazione da Francesco. Potrebbe essere proprio il legale Alessandro Simeone ad aiutare laa recuperare un minimo di rapporto con l’ex marito, visto che al momento, i due si rivolgono a stento la parola. Inevitabili i paragoni conBova. Ma ecco tutti gli aggiornamenti suldell’anno! Ilaryha scelto lo stesso avvocato diBova Ormai da settimane non si parla d’altro che della separazione tra Ilarye Francesco. Non solo sui rotocalchi di Gossip e cronaca rosa, ma anche in Tv. Se ne è parlato ad esempio, anche a Estate in diretta, il programma in onda su Rai Uno e condotto da Roberta ...

