Dirty Dancing | un incendio distrugge il resort che ispirò il film

solocine : Semidistrutto dalle fiamme resort a Ny che ispirò Dirty Dancing - laregione : Le fiamme divorano il resort che ispirò ‘Dirty Dancing’ - glooit : Semidistrutto dalle fiamme resort a Ny che ispirò Dirty Dancing leggi su Gloo - sangvinosa : @yakamotz io amo dirty dancing - complitaly : L’attore, scomparso nel 2009, oggi avrebbe compiuto 70 anni. I suoi film hanno incantato e continuano tuttora a far… -

Agenzia ANSA

Il Grossinger's Catskill Resort giaceva in stato di abbandono già da qualche anno, le fiamme hanno dato il colpo di ...(1987) Film di formazione anche questa volta, ma "per ragazze". Qui si impara a ballare e ad amare. Eppure il cult low - budget è così dinamico, traboccante di azione e coolness , da ... Semidistrutto dalle fiamme resort a Ny che ispirò Dirty Dancing Un incendio devastante ha semidistrutto il Grossinger's Catskill Resort Hotel che ispirò il film "Dirty Dancing", nell'omonima località di montagna dello stato di New York. Lo scrive il "New York Time ...Demolita parte del Grossinger’s Catskill Resort Hotel. Dopo un passato glorioso, la struttura era in stato d’abbandono.