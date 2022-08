Diallo Milan, si spinge per il difensore del PSG (Di giovedì 18 agosto 2022) Per Diallo c’è fortemente il Milan per potenziare ulteriormente la difesa rossonera. Il PSG vorrebbe cederlo a titolo definitivo Il Milan sta cercando un difensore per completare il reparto arretrato. Come riferito da Tuttosport, l’obiettivo principale è Diallo del PSG. Maldini punta al prestito con diritto di riscatto, mentre i francesi vogliono aggiungere l’obbligo per cederlo a titolo definitivo. Si attendono novità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Perc’è fortemente ilper potenziare ulteriormente la difesa rossonera. Il PSG vorrebbe cederlo a titolo definitivo Ilsta cercando unper completare il reparto arretrato. Come riferito da Tuttosport, l’obiettivo principale èdel PSG. Maldini punta al prestito con diritto di riscatto, mentre i francesi vogliono aggiungere l’obbligo per cederlo a titolo definitivo. Si attendono novità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

