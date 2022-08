Di Marzio: Raspadori è del Napoli, oggi le visite mediche (Di giovedì 18 agosto 2022) Tutto è bene quel che finisce bene, Giacomo Raspadori è un calciatore del Napoli. Lo annuncia Gianluca Di Marzio sul suo account Twitter. oggi stesso sarà a Villa Stuart per le visite mediche. Depoositato anche il contratto di Simeone. #Raspadori è del @sscNapoli documenti firmati adesso con il @SassuoloUS e visite mediche già oggi @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 18, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 agosto 2022) Tutto è bene quel che finisce bene, Giacomoè un calciatore del. Lo annuncia Gianluca Disul suo account Twitter.stesso sarà a Villa Stuart per le. Depoositato anche il contratto di Simeone. #è del @sscdocumenti firmati adesso con il @SassuoloUS egià@SkySport #calciomercato — Gianluca Di(@Di) August 18, 2022 L'articolo ilsta.

