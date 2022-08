Di Maio alla carica contro il “partitino” di Conte. Per il ministro vale l’8-10%. Curioso che a dirlo è chi non arriva il 3 (Di giovedì 18 agosto 2022) Qualcuno prima o poi dovrebbe dire a Luigi Di Maio che il suo fine dovrebbe essere quello di chiarire perché le persone dovrebbero votare Impegno civico, invece di continuare l’asfissiante battaglia contro Giuseppe Conte e il Movimento cinque stelle. Ieri, infatti, l’ultimo attacco: “Quando ero nel Movimento 5 Stelle e abbiamo fatto il 33 per cento nel 2018 era una grande comunità. Oggi non esiste più il Movimento 5 stelle ma il partito di Conte e dei fedelissimi. È un partitino all’8/10 per cento. Oggi quello è il partito di Conte e Grillo si è reso conto che Conte lo sta smantellando. Ma non c’è niente di quello che avevamo costruito”, ha spiegato il ministro degli Esteri a “Diario del Giorno”, su Retequattro. Fermo restando che ogni critica è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 agosto 2022) Qualcuno prima o poi dovrebbe dire a Luigi Diche il suo fine dovrebbe essere quello di chiarire perché le persone dovrebbero votare Impegno civico, invece di continuare l’asfissiante battagliaGiuseppee il Movimento cinque stelle. Ieri, infatti, l’ultimo attacco: “Quando ero nel Movimento 5 Stelle e abbiamo fatto il 33 per cento nel 2018 era una grande comunità. Oggi non esiste più il Movimento 5 stelle ma il partito die dei fedelissimi. È unall’8/10 per cento. Oggi quello è il partito die Grillo si è reso conto chelo sta smantellando. Ma non c’è niente di quello che avevamo costruito”, ha spiegato ildegli Esteri a “Diario del Giorno”, su Retequattro. Fermo restando che ogni critica è ...

