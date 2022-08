Depay, dai tatuaggi all’odio verso suo padre: ecco chi è il leone chiesto da Allegri (Di giovedì 18 agosto 2022) Tutto ciò che ha, l’ha ottenuto con il sacrificio e il sudore della propria fronte. Perché, almeno inizialmente, la vita non ha sorriso a Memphis Depay, l’attaccante che la Juventus vorrebbe portare in Italia per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. Dopo essere venuto alla luce il 13 febbraio 1994 a Moordrecht, in Olanda, l’infanzia della punta centrale infatti si rivela da subito travagliata come ammesso recentemente anche dal diretto interessato che in un’intervista l’ha descritta «come una giungla». Gran parte della responsabilità è da attribuire al padre del ragazzo, che – quando Depay aveva 4 anni – decise di abbandonare la moglie e il piccolo Memphis (aveva già avuto due figli da un’altra donna), spingendo la madre a legarsi ad un altro uomo rivelatosi fin da subito violento e poco propenso a rispettare i valori della famiglia. ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) Tutto ciò che ha, l’ha ottenuto con il sacrificio e il sudore della propria fronte. Perché, almeno inizialmente, la vita non ha sorriso a Memphis, l’attaccante che la Juventus vorrebbe portare in Italia per ricoprire il ruolo di vice Vlahovic. Dopo essere venuto alla luce il 13 febbraio 1994 a Moordrecht, in Olanda, l’infanzia della punta centrale infatti si rivela da subito travagliata come ammesso recentemente anche dal diretto interessato che in un’intervista l’ha descritta «come una giungla». Gran parte della responsabilità è da attribuire aldel ragazzo, che – quandoaveva 4 anni – decise di abbandonare la moglie e il piccolo Memphis (aveva già avuto due figli da un’altra donna), spingendo la madre a legarsi ad un altro uomo rivelatosi fin da subito violento e poco propenso a rispettare i valori della famiglia. ...

