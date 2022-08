De Marchi, 1° italiano in Eredivisie: 'Schuurs erede di De Ligt, il migliore lo ha preso la Juve. Lucca? Da imitare perché...' (Di giovedì 18 agosto 2022) Il telefono squilla in continuazione, tra chiamate, messaggi e promemoria. E’ metà agosto, tempo di ferie per molti ma certamente... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Il telefono squilla in continuazione, tra chiamate, messaggi e promemoria. E’ metà agosto, tempo di ferie per molti ma certamente...

CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: De Marchi, primo italiano in #Eredivisie: '#Schuurs erede di #DeLigt, ma il migliore lo ha preso la #Juve. #Lucca? Da imitare… - sportli26181512 : De Marchi, 1° italiano in Eredivisie: 'Schuurs erede di De Ligt, il migliore lo ha preso la Juve. Lucca? Da imitare… - cmdotcom : De Marchi, primo italiano in #Eredivisie: '#Schuurs erede di #DeLigt, ma il migliore lo ha preso la #Juve. #Lucca?… - Opemarc77 : @poliziadistato Visto tutto quello a cui i novax credono fra gruppi whatsapp, telegram, youtube la cosa non mi stup… - LucaSciarini : È iniziato il campionato italiano di calcio e torna anche l'appuntamento con Penna rosa. Il campionato è partito be… -