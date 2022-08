La Gazzetta dello Sport

È stato il grande colpo dell'estate rossonera: Charles Deha debuttato nel finale della prima di campionato contro l'Udinese. ...... ma al rientro dalla pausa lunga B rahim DiazSilvestri a due passi dalla porta. Da quel ... con il tanto atteso esordio per Charles Desubito pimpante e voglioso di fare. Arrivano ... De Ketelaere brucia le tappe: i prossimi passi per prendersi il Milan Poi vedo Roma e Napoli”. Subito dietro, il ct della nazionale mette Roma e Napoli “sullo stesso piano. Il commissario tecnico della nazionale traccia una fotografia del campionato al via nel weekend, ...Quello visto al Velodrome è un Milan che si avvicina molto ad un formato Serie A. A due settimane dall’esordio a San Siro contro l’Udinese i rossoneri affrontano un avversario ...