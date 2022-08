Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri: "La famiglia si allarga", fan in delirio (Di giovedì 18 agosto 2022) I fan della coppia formata da Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri sono in delirio per via di un annuncio dato poco fa. Ecco di cosa si tratta. Damiano David e Giorgia Soleri sono fidanzati da ormai molti anni, ma lo hanno ufficializzato solo qualche tempo fa. Dopo il boom della band che dalla vittoria al Festival di Sanremo è sbarcata in America nel giro di un anno, i gossip si sono concentrati sulla vita privata di ognuno di loro. In particolare le vicende del leader del gruppo, sono di frequente esposte su giornali e pagine web. Dal suo esordio sul palco di X Factor, un abbondante pubblico di ragazze e ragazzi, anche meno giovani sono stati colpiti dai suoi modi di fare e da l suo fascino. Complice un look ben definito, tatuaggi e trucco ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 18 agosto 2022) I fan della coppia formata dadeisono inper via di un annuncio dato poco fa. Ecco di cosa si tratta.David esono fidanzati da ormai molti anni, ma lo hanno ufficializzato solo qualche tempo fa. Dopo il boom della band che dalla vittoria al Festival di Sanremo è sbarcata in America nel giro di un anno, i gossip si sono concentrati sulla vita privata di ognuno di loro. In particolare le vicende del leader del gruppo, sono di frequente esposte su giornali e pagine web. Dal suo esordio sul palco di X Factor, un abbondante pubblico di ragazze e ragazzi, anche meno giovani sono stati colpiti dai suoi modi di fare e da l suo fascino. Complice un look ben definito, tatuaggi e trucco ...

