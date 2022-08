Damiano David e Giorgia Soleri adottano un gatto con una tristissima storia alle spalle: il racconto e il video del primo incontro (Di giovedì 18 agosto 2022) Giorgia Soleri e Damiano David hanno deciso di adottare un gatto, arrivato all’Oasi felina di pianoro con gravi problemi di salute. La stessa Giorgia si era interessata alla causa, condividendo un post in cui si richiedeva un aiuto per sostenere le spese mediche per il piccolo animale. La Soleri e Damiano hanno poi deciso di adottare il micio. La storia è stata raccontata dalla stessa Oasi felina: Oggi siamo emozionati perché dobbiamo raccontarvi una storia speciale. Alcune settimane fa avevamo pubblicato la storia di Mattia, un micio arrivato in Oasi con tanti problemi di salute. Non mangiava e respirava molto male. Aveva dolori ovunque, il pelo mancante in molti punti e varie ferite soprattutto ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 agosto 2022)hanno deciso di adottare un, arrivato all’Oasi felina di pianoro con gravi problemi di salute. La stessasi era interessata alla causa, condividendo un post in cui si richiedeva un aiuto per sostenere le spese mediche per il piccolo animale. Lahanno poi deciso di adottare il micio. Laè stata raccontata dalla stessa Oasi felina: Oggi siamo emozionati perché dobbiamo raccontarvi unaspeciale. Alcune settimane fa avevamo pubblicato ladi Mattia, un micio arrivato in Oasi con tanti problemi di salute. Non mangiava e respirava molto male. Aveva dolori ovunque, il pelo mancante in molti punti e varie ferite soprattutto ...

