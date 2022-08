Dai disastri con il Covid in Lombardia alla corsa per un seggio in Parlamento: il ritorno di Giulio Gallera, il gaffeur “che sogna Roma” (Di giovedì 18 agosto 2022) Avvocato e maratoneta. Attento tanto alla forma fisica quanto al guardaroba, in giacca e cravatta sotto il solleone (bermuda e infradito solo a Santa Margherita, dove passa le vacanze). Berlusconiano della prima ora, ma più uomo di partito (liberal, verrebbe da definirlo) che frequentatore di Villa San Martino. gaffeur più che responsabile della disastrosa gestione della pandemia in Lombardia. Giulio Gallera era uomo immagine, politico che entrava nelle case di tutti gli italiani spaventati, all’inizio dell’emergenza Covid, con quel suo fare a metà tra il rassicurante e il paternalistico. E già si vedeva nell’ufficio più prestigioso di Palazzo Marino, a guidare la sua Milano, l’anno successivo. Ma la sua parabola è durata – o sembrava durare – poco. Il centrodestra (Matteo Salvini in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Avvocato e maratoneta. Attento tantoforma fisica quanto al guardaroba, in giacca e cravatta sotto il solleone (bermuda e infradito solo a Santa Margherita, dove passa le vacanze). Berlusconiano della prima ora, ma più uomo di partito (liberal, verrebbe da definirlo) che frequentatore di Villa San Martino.più che responsabile della disastrosa gestione della pandemia inera uomo immagine, politico che entrava nelle case di tutti gli italiani spaventati, all’inizio dell’emergenza, con quel suo fare a metà tra il rassicurante e il paternalistico. E già si vedeva nell’ufficio più prestigioso di Palazzo Marino, a guidare la sua Milano, l’anno successivo. Ma la sua parabola è durata – o sembrava durare – poco. Il centrodestra (Matteo Salvini in ...

fattoquotidiano : Dai disastri con il Covid in Lombardia alla corsa per un seggio in Parlamento: il ritorno di Giulio Gallera, il gaf… - cavMascharato : @Marco_dreams Dai anche dei consigli su come raccoglierli perché spesso fanno dei disastri - peppe_66 : RT @peppe_66: @AMorelliMilano @Controcorrentv @AzzolinaLucia lei ha detto bene, gli italiani non sono stupidi...e si ricordano dei disastri… - peppe_66 : @AMorelliMilano @Controcorrentv @AzzolinaLucia lei ha detto bene, gli italiani non sono stupidi...e si ricordano de… - JackTerron : la decentralizzazione, infatti, ha aumentato partecipazione ed inclusione e questo ha permesso al paese di mantener… -