"Da oggi il mondo è un posto migliore": i vergognosi insulti dopo la morte di Ghedini (Di giovedì 18 agosto 2022) A poche ore dalla scomparsa del senatore di Forza Italia, il web si è scatenato con pensieri che ne infangano la memoria Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 agosto 2022) A poche ore dalla scomparsa del senatore di Forza Italia, il web si è scatenato con pensieri che ne infangano la memoria

Agenzia_Ansa : Khaby Lame, il tiktoker più seguito al mondo, è diventato a tutti gli effetti cittadino italiano. 'Mi sentivo itali… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia: oggi vertice a Leopoli tra Erdogan, Zelensky e Guterres. DIRETTA - MediasetTgcom24 : Ucraina, in vigore divieto d'ingresso dell'Estonia per turisti russi #russi #all'iniziodiquestasettimana #russa… - gigicalesso : RT @sabripillot: Giulio(..) ogni estate(..) faceva sempre stage in giro per il mondo per arricchire il curriculum, perché i giovani d'oggi… - gandellinis : RT @JolandaBivona: Se mai pesterò uno per strada ?? è un elettore che dice #IoNonDimentico ma poi #IONONVOTO o vota partitino per protesta,… -