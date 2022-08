Cristina Marino rifatta. La moglie di Luca Argentero rompe il silenzio (Di giovedì 18 agosto 2022) La famosa influencer Cristina Marino rompe il silenzio su alcune insinuazioni in relazione alla chirurgia estatica e dice la sua. Ecco cosa ha dichiarato l’attrice milanese. L’attrice convolata a nozze l’anno scorso con Luca Argentero, e con il quale ha avuto una figlia, ha deciso di rispondere a tutti coloro che hanno insinuato alcuni interventi estetici a cui avrebbe ricorso segretamente la donna. La decisione è venuta a seguito di una serie di attacchi e critiche sul web. Cristina Marino ha pertanto riposto agli haters in modo diretto e senza giri di parole. Ecco cosa ha detto nel corso di una intervista alla stampa l’artista. Cristina Marino alle luci della ribalta Senza nulla togliere alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 agosto 2022) La famosa influencerilsu alcune insinuazioni in relazione alla chirurgia estatica e dice la sua. Ecco cosa ha dichiarato l’attrice milanese. L’attrice convolata a nozze l’anno scorso con, e con il quale ha avuto una figlia, ha deciso di rispondere a tutti coloro che hanno insinuato alcuni interventi estetici a cui avrebbe ricorso segretamente la donna. La decisione è venuta a seguito di una serie di attacchi e critiche sul web.ha pertanto riposto agli haters in modo diretto e senza giri di parole. Ecco cosa ha detto nel corso di una intervista alla stampa l’artista.alle luci della ribalta Senza nulla togliere alla ...

