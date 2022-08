Crispano | paura nella notte | stesa contro palazzina del rione popolare

(Di giovedì 18 agosto 2022) Una decina di colpi di pistola sono stati esplosi la scorsaunanel complessoIacp in via Kennedy. La scorsa, intorno alle 2, i carabinieri della stazione disono intervenuti presso il complessoIacp in via Kennedy per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Secondo una

Paura a Cardito: spari nella notte contro una palazzina, indagini in corso E' accaduto intorno alle 2 di questa notte. I Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica CARDITO – Questa notte, intorno alle 2, i carabinieri della stazione di Crispano sono intervenuti presso ...Crispano, esplosi colpi d'arma da fuoco nella notte. Fortunatamente, non si registra nessun ferito: indagini in corso ...