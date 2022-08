Crisi superata per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in vacanza insieme ma non per i figli (Di giovedì 18 agosto 2022) Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno superato anche questa Crisi. Capita a tutte le coppie ma loro sono tra quelle che non ne parlano, che riescono a gestire tutto senza rilasciare interviste né fare drammi. Per i due ex protagonisti di Uomini e Donne tutto resta tra le mura di casa o nel resort vacanze, però il gossip spesso li becca distanti, magari Rosa Perrotta ne parlerà quando tutto sarà davvero tornato meraviglioso come i primi giorni. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono ancora in vacanza in Sardegna, sono a Porto Cervo e con loro c’è il figlio più piccolo, il più grande immaginiamo sia con i nonni. Un po’ di tranquillità in più per una coppia che ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 agosto 2022)hanno superato anche questa. Capita a tutte le coppie ma loro sono tra quelle che non ne parlano, che riescono a gestire tutto senza rilasciare interviste né fare drammi. Per i due ex protagonisti di Uomini e Donne tutto resta tra le mura di casa o nel resort vacanze, però il gossip spesso li becca distanti, magarine parlerà quando tutto sarà davvero tornato meraviglioso come i primi giorni.sono ancora inin Sardegna, sono a Porto Cervo e con loro c’è ilo più piccolo, il più grande immaginiamo sia con i nonni. Un po’ di tranquillità in più per una coppia che ha ...

