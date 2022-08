Crisi climatica, vento e mareggiata tra Chiavari e Sestri Levante: le cabine degli stabilimenti volano sui binari del treno (Di giovedì 18 agosto 2022) Una violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia. Alcune cabine degli stabilimenti balneari sono state sbattute sulla vicina linea ferroviaria a Cavi di Lavagna. Anche a Chiavari tetti scoperchiati, allagamenti, alberi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Una violentache si è abbattuta sulla costa tra, sulla linea Genova-La Spezia. Alcunebalneari sono state sbattute sulla vicina linea ferroviaria a Cavi di Lavagna. Anche atetti scoperchiati, allagamenti, alberi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

