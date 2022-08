Crisi climatica, l’intreccio tra politica e affari rallenta la Transizione ecologica (Di giovedì 18 agosto 2022) di Michele Sanfilippo Ho due cari amici, entrambi con prole e quindi più attenti al futuro, con i quali abbiamo speso molte ore a parlare della loro volontà d’installare pannelli fotovoltaici nelle loro abitazioni. Potevo percepire tutto il loro entusiasmo mentre mi raccontavano quanto contavano di risparmiare nei prossimi anni (anche grazie agli incentivi concessi dallo stato) e oltretutto con bella sensazione di poter dare un contributo, seppur minimo, alla limitazione di immissione di CO2 nell’atmosfera. Quasi, tutto bene fino all’installazione. A questo punti mancherebbe un ultimo, semplice, passo: l’allacciamento ai contatori. Qui cominciano i problemi. L’Enel è difficile da contattare e quando vi riescono non c’è modo di avere visibilità di quando si degneranno ad andare a fare il lavoro. Sono quasi sei mesi che aspettano. A parte la solita, sgradevole, sensazione di sentirsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) di Michele Sanfilippo Ho due cari amici, entrambi con prole e quindi più attenti al futuro, con i quali abbiamo speso molte ore a parlare della loro volontà d’installare pannelli fotovoltaici nelle loro abitazioni. Potevo percepire tutto il loro entusiasmo mentre mi raccontavano quanto contavano di risparmiare nei prossimi anni (anche grazie agli incentivi concessi dallo stato) e oltretutto con bella sensazione di poter dare un contributo, seppur minimo, alla limitazione di immissione di CO2 nell’atmosfera. Quasi, tutto bene fino all’installazione. A questo punti mancherebbe un ultimo, semplice, passo: l’allacciamento ai contatori. Qui cominciano i problemi. L’Enel è difficile da contattare e quando vi riescono non c’è modo di avere visibilità di quando si degneranno ad andare a fare il lavoro. Sono quasi sei mesi che aspettano. A parte la solita, sgradevole, sensazione di sentirsi ...

