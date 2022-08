Crisi climatica | grandine nel Parmense | a Bedonia in azione gli spartineve per rimuoverla dalle strade – Video

(Di giovedì 18 agosto 2022) Grandi chicchi die maltempo hanno colpito, la mattina del 18 agosto, le alte Val Taro e Val Ceno, in provincia di Parma, con danni diffusi ad autoveicoli, tetti e lucernari, oltre a piante e rami caduti al suolo. A, in particolare, come si vede in diversipubblicati sui social, è stata necessaria l’degliper rimuovere circa 20 centimetri di. Numerose frazioni, inoltre, sono rimaste senza corrente elettrica. A Compiano un albero è crollato su una casa. Danni anche a Varsi e ad Albareto, dove laha divelto il tetto di un’azienda agricola in località Codogno. A Bore danneggiata la copertura dell’ex colonia Leoni, ora adibita ad ...

