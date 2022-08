Covid | Toscana | altri 11 morti e 1 204 nuovi casi

fisco24_info : Covid oggi Toscana, 1.204 contagi e 11 morti: bollettino 18 agosto: (Adnkronos) - I dati di oggi dalla regione… - FirenzePost : Covid Toscana: altri 11 morti (età media 85,1 anni), oggi 18 agosto, e 1.204 nuovi contagi - toscanatoday : L'aggiornamento di oggi: 1.204 nuovi casi, età media 52 anni, 11 decessi: 5 uomini e 6 donne con un'età media di 85… - toscanamedianew : Muoiono di Covid altri 11 toscani, 1.204 nuovi casi - venti4ore : Coronavirus in Toscana 1.204 nuovi casi e 11 morti. I positivi sono 84.279 … -

Altri 1.204 nuovi casi (età media 52 anni, rapporto positivi/tamponi 13,13% in discesa dal 13,90% precedente) e altri 11 morti perinal rilevamento delle 24 ore. Le ultime vittime sono state 2 nelle aree di Pistoia, Lucca e Grosseto, 1 in quelle di Firenze, Massa Carrara, Pisa, Livorno e Arezzo. Il totale dei ...PISA - In Provincia di Pisa , nelle ultime 24 ore, sono stati riscontrati 149 nuovi casi, in diminuzione rispetto alle 225 positività registrate nella giornata di ieri. Insono stati effettuati in totale 9.167 tamponi, dei quali 1.224 molecolari e 7.943 test rapidi. Questa ...Relativamente alla provincia di residenza, le 11 persone decedute sono: 1 a Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Grosseto ...Altri 1.204 nuovi casi (età media 52 anni, rapporto positivi/tamponi 13,13% in discesa dal 13,90% precedente) e altri 11 morti per Covid in Toscana al rilevamento delle 24 ore. (ANSA) ...