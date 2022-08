Covid oggi Toscana, 1.204 contagi e 11 morti: bollettino 18 agosto (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.204 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 18 agosto. Si registrano inoltre altri 11 morti. ”In Toscana sono 1.364.093 i casi di positività al Coronavirus, 1.204 in più rispetto a ieri (214 confermati con tampone molecolare e 990 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.269.225 (93% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.224 tamponi molecolari e 7.943 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,1% è risultato positivo. Sono invece 1.809 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,6% è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.204 i nuovidainsecondo ildi, 18. Si registrano inoltre altri 11. ”Insono 1.364.093 i casi di positività al Coronavirus, 1.204 in più rispetto a ieri (214 confermati con tampone molecolare e 990 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.269.225 (93% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.224 tamponi molecolari e 7.943 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,1% è risultato positivo. Sono invece 1.809 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,6% è ...

