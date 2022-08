Covid oggi Sicilia | 2 082 nuovi casi e 20 morti | bollettino 18 agosto

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 2.082 icontagi da coronavirus insecondo il-19 della Regione di, 182022. Registrati inoltre altri 20: 3 della giornata die mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell’Isola sono a 102.387 (6.924 in meno rispetto a ieri), i ricoverati con sintomi sono 606, mentre si trovano in terapia intensiva 30 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei: 424 a Palermo, 386 a Catania, 387 a Messina, 117 a Ragusa, 222 a Trapani, 160 a Siracusa, 103 a Caltanissetta, 237 ad Agrigento e 46 a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Italia, bollettino del 18 agosto 2022: i nuovi casi sono 27.296 casi, 147 i morti 18 Agosto 2022I dati nel bollettino della Regione Sono 2.082 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino- 19 della Regione di, 18 agosto 2022. Registrati inoltre altri 20 morti: 3 della giornata die mentre gli altri si riferiscono ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell'Isola sono a ...SARONNO – Stabile rimane l'incremento dei nuovi positivi nel Varesotto, nel Comasco e in Brianza. I numeri del contagio non mutano di molto: Saronno +7, Tradate +7, Caronno +3, Lomazzo +4, ...Secondo uno studio, il covid danneggerebbe il cervello. L'analisi è stata condotta dai ricercatori di Oxford. Vediamo i dettagli.