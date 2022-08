Covid, oggi nel Lazio 1.952 nuovi casi e 6 morti: il bollettino delle Asl (Di giovedì 18 agosto 2022) Buone notizie nel Lazio sul fronte ‘Covid’. oggi, rispetto alla giornata di ieri, su un totale di 13.856 tamponi si sono registrati 1.952 nuovi casi positivi (-829). In calo anche i decessi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre i guariti – come ha fatto sapere l’assessore D’Amato nel bollettino odierno – sono +5.513. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 14%, mentre i casi a Roma città sono a quota 834. “Continua la discesa del numero complessivo dei casi su base settimanale, con incidenza che scende a 261 per 100mila abitanti. Il valore RT è stabile a 0.89” – ha dichiarato l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato. Il bollettino di oggi nel Lazio Asl ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) Buone notizie nelsul fronte ‘’., rispetto alla giornata di ieri, su un totale di 13.856 tamponi si sono registrati 1.952positivi (-829). In calo anche i decessi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre i guariti – come ha fatto sapere l’assessore D’Amato nelodierno – sono +5.513. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 14%, mentre ia Roma città sono a quota 834. “Continua la discesa del numero complessivo deisu base settimanale, con incidenza che scende a 261 per 100mila abitanti. Il valore RT è stabile a 0.89” – ha dichiarato l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato. IldinelAsl ...

