Covid oggi Italia, 27.296 contagi e 147 morti: bollettino 18 agosto (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 27.296 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 18 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 147 morti. 167.185 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 16,3%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 268 in totale e 20 in meno di ieri, e i ricoveri ordinari, 7.025 in totale e 314 in meno di ieri. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 1.952 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 18 agosto. Si registrano inoltre altri 6 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 27.296 i nuovida Coronavirus in, 182022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 147. 167.185 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 16,3%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 268 in totale e 20 in meno di ieri, e i ricoveri ordinari, 7.025 in totale e 314 in meno di ieri. Ecco i dati, regione per regione: LAZIO – Sono 1.952 i nuovidanel Lazio secondo ildi, 18. Si registrano inoltre altri 6 ...

