Covid oggi Abruzzo, 1.200 contagi e 8 morti: bollettino 18 agosto (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.200 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 18 agosto. Si registrano inoltre altri 8 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 528.207. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (di età compresa tra 42 e 96 anni, di cui 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3.600. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 499891 dimessi/guariti (+1667 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi in Abruzzo sono 24716 (-475 rispetto a ieri). Di questi, 196 pazienti (-21 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-1 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.200 i nuovidainsecondo ildi, 18. Si registrano inoltre altri 8. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 528.207. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (di età compresa tra 42 e 96 anni, di cui 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solodalla Asl) e sale a 3.600. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 499891 dimessi/guariti (+1667 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi insono 24716 (-475 rispetto a ieri). Di questi, 196 pazienti (-21 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-1 ...

