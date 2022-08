Covid, le ultime news. Bollettino: 27.296 nuovi casi e 147 morti. Tasso al 16,3%. DIRETTA (Di giovedì 18 agosto 2022) In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 27.296 nuovi casi di coronavirus. È quanto emerge dall'ultimo Bollettino diffuso dal Ministero della Salute. I morti sono stati 147, mentre il Tasso di positività è salito al 16,3% rispetto al 15,8% del giorno prima. Sono invece 268 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 31 gli ingressi giornalieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.025, 314 in meno nelle ultime 24 ore. Crisanti a Sky TG24: "Situazione di equilibrio, non serviranno più misure drastiche". L'Oms: "Inaccettabili 15mila morti in 7 giorni, così non si convive col virus". CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVEBLOG Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 agosto 2022) In Italia nelle24 ore si sono registrati 27.296di coronavirus. È quanto emerge dall'ultimodiffuso dal Ministero della Salute. Isono stati 147, mentre ildi positività è salito al 16,3% rispetto al 15,8% del giorno prima. Sono invece 268 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 31 gli ingressi giornalieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.025, 314 in meno nelle24 ore. Crisanti a Sky TG24: "Situazione di equilibrio, non serviranno più misure drastiche". L'Oms: "Inaccettabili 15milain 7 giorni, così non si convive col virus". CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVEBLOG

LaStampa : Covid, tra un mese i vaccini adattati alle ultime varianti. E' pronta la campagna d'autunno contro la nuova ondata