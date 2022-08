Covid | il bollettino di oggi 18 Agosto 2022

Leggi su zon

(Di giovedì 18 agosto 2022) Le autorità sanitarie hanno diramato ilquotidiano sull’emergenzanel nostro Paese. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono 27.296 i nuovi casi diregistrati a fronte di 167.185 tamponi eseguiti. Secondo Tgcom24, il tasso di positività si attesta al 16,3%, in aumento dello 0,5% rispetto a mercoledì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 147. Calano di 20 unità le terapie intensive, mentre sono 314 in meno i ricoveri negli altri reparti. I guariti odierni sono 45.906. Gli attualmente positivi sono 819.998, in calo di 16.762. La Regione più colpita dalnelquotidiano risulta essere il Veneto con 3.477 nuovi casi nelle ultime ore. Segui ZON.IT su Google News.