Covid | 3 029 nuovi positivi in Lombardia | 265 a Bergamo

(Di giovedì 18 agosto 2022) A fronte di 21.769 tamponi effettuati, sono 3.029 iin, mentre asono 265. Diminuiscono i ricoverati sia nelle terapie intensive (-7), dove si trovano 20 persone, sia nei reparti (-7), dove si contano 884 degenti. I decessi nella regione nelle ultime 24 ore sono 16. I dati di oggi – i tamponi effettuati: 21.769, totale complessivo: 40.535.558 – icasi: 3.029 – in terapia intensiva: 20 (-7) – i ricoverati non in terapia intensiva: 884 (-7) – i decessi, totale complessivo: 42.014 (+16) Icasi per provincia Milano: 808 di cui 303 a Milano città;: 265; Brescia: 445; Como: 164; Cremona: 169; Lecco: 58; Lodi: 98; Mantova: 205; Monza e Brianza: 231; Pavia: 175; Sondrio: 66; Varese: 266.

rep_milano : Covid in Lombardia, il bollettino di oggi 18 agosto: 3.029 nuovi casi e 16 morti - erbanotizie : Covid, i dati del 18 agosto. 3.029 nuovi casi, 164 nel comasco - LNotizie : Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-7) e nei reparti (-7). A fronte di 21.769 tamponi effettuati, s… - infoitinterno : Covid: Veneto, 1.029 casi positivi e 5 decessi - ViPiu_it : Covid Veneto 15/8: 1.029 casi (-623), VI 192 PD 147 TV 207 VE 168 VR 177 BL 40 RO 68, 25 (=) intensiva, 531 medica… -

Sono 27.296 i nuovi casi di- 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 36.265 di ieri, per un ... Lombardia (3.) ed Emilia - Romagna (2.291).Casi nuovi giorno per giorno Veneto, 3.477 casi e nove morti Sono 3.477 i nuovi casi di- 19 ... Lombardia, 3.contagi e 16 decessi La seconda regione in Italia per numero di contagi ...Con 21.769 tamponi effettuati è di 3.029 il numero di nuovi positivi al Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 13,9% (ieri era al 14,5%). Il numero dei ricoverati scende ...Scendono di 20 unità le terapie intensive (ieri -11) con 11 ingressi del giorno, per un totale di 268, mentre calano di 314 i ricoveri ordinari (ieri -205) per un totale di 7.025 ...