Covid | 27 296 nuovi contagi e 147 decessi Il tasso di positività al 16 | 3%

(Di giovedì 18 agosto 2022) Sono 27.296 idaregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri iati erano 36.265. Le vittime sono 147, in aumento rispetto alle 128 di ieri. I tamponi effettuati sono 167.185. Ilè al 16,3%, in aumento rispetto a ieri che era al 15,8%. Sono invece 268 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 7.025, 314 in meno nelle ultime 24 ore. In totale le persone attualmente positive in Italia sono 817.998 e il numero totale delle vittime da inizio pandemia sale a 174.447. In Italia e nel resto d’Europa (nella settimana che è terminata il 7 agosto), ilcomplessivo dei casi è rimasto elevato (632,9 per 100.000 abitanti, pari al 17%), ...