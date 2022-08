Corsa al biglietto per Napoli-Monza, venduti 30mila tagliandi: obiettivo 50mila (Di giovedì 18 agosto 2022) La campagna acquisti del Napoli ha decisamente invertito il trend dell’umore in città. La contestazione e l’indifferenza di qualche settimana fa hanno lasciato il posto all’entusiasmo. La larga vittoria di Verona, la prestazione di Kvara e gli acquisti di Ndombele e Raspadori hanno provocato la Corsa al biglietto per Napoli-Monza di domenica alle 18.30 esordio stagionale al Maradona. Siamo a 30mila biglietti venduti e mancano ancora tre giorni. L’obiettivo è raggiungere i 50mila spettatori, certamente sarà superata quota 40mila. Non male sia per un Napoli-Monza sia per un incontro di Serie A il 21 agosto. La contestazione di Dimaro sembra appartenere a un’altra era geologica. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 agosto 2022) La campagna acquisti delha decisamente invertito il trend dell’umore in città. La contestazione e l’indifferenza di qualche settimana fa hanno lasciato il posto all’entusiasmo. La larga vittoria di Verona, la prestazione di Kvara e gli acquisti di Ndombele e Raspadori hanno provocato laalperdi domenica alle 18.30 esordio stagionale al Maradona. Siamo abigliettie mancano ancora tre giorni. L’è raggiungere ispettatori, certamente sarà superata quota 40mila. Non male sia per unsia per un incontro di Serie A il 21 agosto. La contestazione di Dimaro sembra appartenere a un’altra era geologica. L'articolo ...

napolista : Corsa al biglietto per Napoli-Monza, venduti 30mila tagliandi: obiettivo 50mila La vittoria di Verona e la campagn… - Miche3De : @unoduecento_ Dopo lo spettacolo di ieri sarei corsa a comprare il biglietto se non lo avessi già fatto - Trmtv : Verso Bari-Palermo, continua la corsa al biglietto - xjorgesmile : Momenti dolci con due bimbe: la prima gli aveva lasciato un biglietto e lui è andato a darle un bacino, mentre l’al… - infoitsport : Bari calcio, esordio in casa con il Palermo: ed è subito corsa al biglietto -