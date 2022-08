Coronavirus | oltre 27 mila nuovi positivi in Italia Le vittime sono 147

TG24info : ULTIM’ORA – CORONAVIRUS: nel #Lazio 1.952 nuovi positivi, oltre 5 mila | - TG24info : ULTIM’ORA – CORONAVIRUS: nel #Lazio 1.952 nuovi positivi, oltre 5 mila | - TG24info : ULTIM’ORA – CORONAVIRUS: nel #Lazio 1.952 nuovi positivi, oltre 5 mila | - TG24info : ULTIM’ORA – CORONAVIRUS: nel #Lazio 1.952 nuovi positivi, oltre 5 mila | - VladimirDicost : 5- #Heidenau un processo e un sequestro del ministro dei verdi Robert #Habeck. L'anno scorso invece ci furono molt… -

LatinaToday

... 2.291 positivi e 14 vittimeduemila nuovi casi di positività alnelle ultime 24 ore, ma ricoveri in calo: è questo l'andamento dell'epidemia in Emilia Romagna, terza regione per ...Nelle ultime 24 ore sono 27.296 i nuovi casi Covid in Italia, contro i 36.265 di ieri con un numero di tamponi processati pari a 165.185 contro i 228.707 di ieri: il tasso di positività sale dal 15,8% ... Coronavirus, oltre 400 nuovi contagi e due vittime in provincia Il tasso di positività è salito dal 15,8% al 16,3%. In terapia intensiva scendono (-20) i ricoveri (268), mentre aumentano quelli ordinari, 314 (+109) ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-43325a96-37d3-c67a-6a13-9dcd8aaf99 ...