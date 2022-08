Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di giovedì 18 agosto 2022) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 agosto 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 agosto: 27.296 nuovi casi, i morti sono 147 - MarioAntognelli : @Controcorrentv @Tommasocerno Solo questo dovrebbe farvi riflettere un po' sulla persona: Durante la pandemia di c… - CasaItaliaRadio : Zuccalà: “Italia penalizzata se non si investe in ricerca” ??Leggi di più su - pleccese : Zuccalà: “Italia penalizzata se non si investe in ricerca” ??Leggi di più su - vluccio : RT @maxdantoni: Forza Italia candida Gallera. Ve lo ricordate Gallera? L'assessore alla sanità lombarda nel 2020. I suoi interventi sulla p… -