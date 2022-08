Confisca da 7 milioni a Citarella, ex presidente Nocerina Calcio (Di giovedì 18 agosto 2022) GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022 13.51.26 Confisca da 7 milioni ad ex presidente Nocerina Calcio ZCZC5727/SXB XCI22230003706 SXB QBXB R CRO S0B QBXB Confisca da 7 milioni ad ex presidente Nocerina Calcio Sigilli a beni Giovanni Citarella, figlio esponente clan ucciso (ANSA) – SALERNO, 18 AGO – Confisca da sette milioni di euro per l’imprenditore 54enne di Nocera Inferiore (SALERNO) Giovanni Citarella, figlio di Gennaro, ucciso negli anni ’90 in un agguato camorristico in quanto esponente della “Nuova Famiglia” del boss Carmine Alfieri. I finanzieri di SALERNO hanno eseguito il provvedimento di Confisca emesso dalla sezione misure di prevenzione ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 18 agosto 2022) GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022 13.51.26da 7ad exZCZC5727/SXB XCI22230003706 SXB QBXB R CRO S0B QBXBda 7ad exSigilli a beni Giovanni, figlio esponente clan ucciso (ANSA) – SALERNO, 18 AGO –da settedi euro per l’imprenditore 54enne di Nocera Inferiore (SALERNO) Giovanni, figlio di Gennaro, ucciso negli anni ’90 in un agguato camorristico in quanto esponente della “Nuova Famiglia” del boss Carmine Alfieri. I finanzieri di SALERNO hanno eseguito il provvedimento diemesso dalla sezione misure di prevenzione ...

