Conference League | Fiorentina-Twente 2-1

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Finisce 2-1 al Franchi tra Fiorentina e Twente la gara di andata del playoff di Conference League. Viola subito in vantaggio dopo due minuti con Gonzalez, alla mezz'ora raddoppia Cabral. Nella ripresa il gol degli olandesi che accorciano le distanze con Cerny al 64?. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

