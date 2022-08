Condò esalta Di Maria: “Operazione migliore di quella Cristiano Ronaldo. Punto di riferimento” (Di giovedì 18 agosto 2022) Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista Paolo Condò ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’argentino Angel Di Maria, da poco approdato alla Juventus: “Per me è stato e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 18 agosto 2022) Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista Paoloha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’argentino Angel Di, da poco approdato alla Juventus: “Per me è stato e...

Pall_Gonfiato : #Condò esalta #DiMaria: “Operazione migliore di quella #CristianoRonaldo. Punto di riferimento” - TUTTOJUVE_COM : Condò non ha dubbi: 'Di Maria mi esalta più di CR7, peccato sia arrivato tardi' - Frankyno7 : RT @bananafish35: Purtroppo mi è capitato di leggere l'articolo di condó in cui esalta il gioco della Roma. Uno a zero a Salerno! Impresa l… - gianmancho1 : RT @bananafish35: Purtroppo mi è capitato di leggere l'articolo di condó in cui esalta il gioco della Roma. Uno a zero a Salerno! Impresa l… - bananafish35 : Purtroppo mi è capitato di leggere l'articolo di condó in cui esalta il gioco della Roma. Uno a zero a Salerno! Impresa leggendaria. -