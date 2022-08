Colpo di scena: condannato "il Corriere". Per le toghe non fa giornalismo (Di giovedì 18 agosto 2022) Il giudice inglese ha impartito in 8 pagine secche e ironiche, com' è nello stile della giustizia di Sua Maestà, una lezione di civiltà al Corriere della Sera e ai suoi giornalisti. In sintesi: non si dà notizia di un'indagine su Tizio e Caio, facendone nome e cognome, senza interpellare l'interessato e comunque anticipando in edicola o sul web l'avviso di garanzia, modo sicuro per rovinare la reputazione di una persona. Direte: che c'entra l'Alta Corte di Sua Maestà? Pazienza e vedremo come e perché "Rizzoli Corriere della Sera Group, Fiorenza Sarzanini, Mario Gerevini, Fabrizio Massaro" debbano intanto pagare le spese legali, e saranno chiamati nel prossimo novembre a difendersi in sede civile dall'accusa di diffamazione. Nel linguaggio cinematografico e televisivo quel che abbiamo scoperto sui guai del Corriere della Sera a Londra è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Il giudice inglese ha impartito in 8 pagine secche e ironiche, com' è nello stile della giustizia di Sua Maestà, una lezione di civiltà aldella Sera e ai suoi giornalisti. In sintesi: non si dà notizia di un'indagine su Tizio e Caio, facendone nome e cognome, senza interpellare l'interessato e comunque anticipando in edicola o sul web l'avviso di garanzia, modo sicuro per rovinare la reputazione di una persona. Direte: che c'entra l'Alta Corte di Sua Maestà? Pazienza e vedremo come e perché "Rizzolidella Sera Group, Fiorenza Sarzanini, Mario Gerevini, Fabrizio Massaro" debbano intanto pagare le spese legali, e saranno chiamati nel prossimo novembre a difendersi in sede civile dall'accusa di diffamazione. Nel linguaggio cinematografico e televisivo quel che abbiamo scoperto sui guai deldella Sera a Londra è ...

GiovaQuez : Colpo di scena, poco prima del fischio finale fissato per le ore 16, sulla bacheca del Viminale compare il simbolo… - NicolaPorro : ?? Colpo di scena: per #Repubblica, #Meloni non è più fascista né neofascista. Però la accusano di qualcosa che a si… - BastetFelix : RT @ViVilaVitaOra: Colpo di scena!?? Le hanno scritto numerosi fans... Mail come se piovesse! - tommyninus24 : Colpo di scena in Superman & Lois: Jordan Elsass lascia il cast, un nuovo interprete per Jonathan Kent - tramontataluna : @yvmhisu @enfpegasus è stato il colpo di scena finale -